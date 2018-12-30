سبب إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بدون جمهور‎

قرر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز، في بطولة الدوري العام، بدون جمهور على استاد الدفاع الجوي لأسباب أمنية، خاصة في ظل العلاقة المتوترة بين إدارة الناديين.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة بيراميدز مع الأهلي المؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز في السادسة مساء 4 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي بدون جمهور.

وأكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، في تصريح خاص لـ”إرم نيوز” أن القرار يعود إلى حساسية المباراة وأهميتها لكلا الفريقين، وتجنبًا لحدوث ضغوط أو مشادات قد تؤثر على إمكانية عودة الجماهير بشكل كامل في الدور الثاني من المسابقة المحلية.

وأضاف: “نرغب في الحفاظ على الشكل العام ومباراة بيراميدز والأهلي ستحظى بمتابعة كبيرة لأن هدف الفريقين الفوز بلقب الدوري”.

وتابع: “نتمنى تعاون الأندية معنا خلال الفترة الحالية، خاصة أن مصر تنتظر موافقة الاتحاد الإفريقي على ملف استضافتنا لأمم إفريقيا 2019، وهدفنا الحفاظ على صورة الكرة المصرية بشكل عام”.

وعلى الجانب الآخر، أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحاته لـ”إرم نيوز” أنه سيتم دراسة قرار اتحاد الكرة من قبل مجلس الإدارة، خاصة أن الفريق مقبل على مرحلة هامة يحتاج فيها إلى مساندة جمهوره.

وأضاف: “نعلم جيدًا حرص اتحاد الكرة ولجنة المسابقات على نجاح تجربة حضور الجمهور قبل النظر في ملف استضافة مصر لبطولة أمم إفريقيا، ولكن سنضع في حساباتنا أيضًا مصلحة النادي الأهلي قبل الإعلان عن موقفنا من القرار”.

إلى ذلك، قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد فتحي تعرض لمزق في العضلة الأمامية، ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى 6 أسابيع.

وأضاف طبيب الأهلي: “اللاعب سيحصل على راحة ثم يبدأ البرنامج التأهيلي الخاص به، ولن يتعجل الجهاز عودة اللاعب، خاصة بعد أن تجددت الإصابة للمرة الثانية على التوالي”.

وغاب فتحي لفترة تقارب الشهرين بسبب التعرض لنفس الإصابة في مباراة الترجي التونسي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2 نوفمبر الماضي.

ويحتل الأهلي المركز السادس برصيد 24 نقطة، جمعها من 12 مباراة حقق الفوز في 7 وتعادل في 3 وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكه 9 أهدا