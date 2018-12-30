تركي آل الشيخ يحتفي بوصول “السفاح” سيفوينتس قبل مباراة الأهلي وبيراميدز

احتفى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، بلاعبه الجديد الإكوادوري المنضم حديثًا للفريق، جون سيفوينتس، والذي يستعد للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي، يوم الجمعة المقبل، والمؤجلة من الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

ونشر بيراميدز صورة للمهاجم الأكوادوري الجديد مع حسام حسن، المدير الفني للفريق، وإبراهيم حسن مدير الكرة خلال التدريبات.

كما ظهر سيفوينتس في صور التدريبات الجماعية مع زملائه ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الأهلي يوم الـ4 من يناير المقبل.

جون سيفوينتس مهاجم الفريق الجديد يشارك في المران الجماعي اليوم ضمن استعدادات الفريق للمباراة القادمة في الدوري ????????⚪ pic.twitter.com/IFpslT0t6u — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) December 29, 2018

كان بيراميدز أعلن عن ضم المهاجم صاحب الـ26 عامًا، الذي سجل 37 هدفًا خلال مشاركته في 42 مباراة في الدوري الإكوادوري بقميص كاتوليكا هذا الموسم.

ويلعب بيراميدز ضد الأهلي يوم الـ4 من يناير في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 15 مباراة.

فيما يأتي الأهلي سابعًا برصيد 23 نقطة، ولكن جمعها من 11 مباراة فقط.

ويضع بيراميدز آمالًا كبيرة على اللاعب الإكوادوري، في تطوير الأداء الهجومي للفريق، خاصة أن سيفوينتس هداف مميز، بجانب أن النادي استغنى عن 3 مهاجمين هم الألماني داني شاهين، والثنائي البرازيلي لوكاس ريبامار وكارلوس إدواردو.

وقال آل الشيخ عبر حسابه بموقع “تويتر”:” وصول السفاح وانضمامه لكتيبة الفريق”.

ودشن المتابعون “هاشتاغًا” عبر موقع “تويتر” ردًا على تغريدة آل الشيخ بعنوان “وصول سفاح بيراميدز”؛ خاصة أن أول مباراة للوافد الجديد ستكون أمام الأهلي.