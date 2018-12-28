بعد توليه رئاسة “الترفيه” السعودية.. تركي آل الشيخ يبدأ مهام عمله من مصر

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية السابق، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن زيارة إلى مصر، منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، في أول رحلة خارجية له بعد توليه منصبه الجديد كرئيس لهيئة الترفيه بالمملكة.

وتأتي زيارة تركي إلى مصر؛ لتوقيع اتفاقيات تشمل مسرحيات وحفلات، لتشهد القاهرة بذلك بداية أعماله الخارجية.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “سأقوم في منتصف شهر يناير القادم إن شاء الله بعدة زيارات خارجية تبدأ من مصر العزيزة؛ لتوقيع عدة اتفاقيات للترفيه تشمل مسرحيات وحفلات”.

وتابع: “من بعدها زيارة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرتغال؛ للاتفاق على فعاليات ترفيهية”.

وكان الديوان الملكي السعودي أصدر أمرًا ملكيًا، أمس الخميس، بإعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة السعودية، وتعيين عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا بدلًا منه، مع تولي الأول رئاسة هيئة الترفيه، في إطار تغيير شامل على المناصب السيادية في البلاد.

يذكر أن تركي آل الشيخ تربطه علاقات وثيقة بمصر، وله فيها استثمارات بمجال الرياضة، إذ يعد أبرز مستثمري نادي “بيراميدز” الرياضي، الذي يحتل مركزًا متقدمًا في الدوري المصري الممتاز، كما يمتلك قناة رياضية.