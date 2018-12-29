ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والداخلية (صورة)

أحرز أيمن أشرف هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع لينقذ الأهلي من الخسارة أمام مستضيفه الداخلية في مباراة مؤجلة بالدوري المصري الممتاز اليوم السبت.

وتقدم أحمد الشيخ للأهلي في الدقيقة 49 بعد أن تلقى تمريرة من ناصر ماهر، حولها بإتقان إلى مرمى المخضرم محمد صبحي حارس الداخلية.

وأحرز حسام سلامة (باولو) هدف التعادل للداخلية في الدقيقة 56، عندما استغل خطأ دفاعيًا من أحمد علاء، ليخطف الكرة ويضعها على يسار الحارس والقائد شريف إكرامي.

وتصدر باولو بهذا الهدف قائمة هدافي المسابقة بتسعة أهداف.

ووضع حسين رجب أصحاب الأرض في المقدمة بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء، فشل إكرامي في التصدي لها قبل النهاية بتسع دقائق.

لكن أشرف تلقى تمريرة عرضية هيأها له برأسه البديل مروان محسن، ليتابعها بيسراه في الشباك من مدى قريب في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع الأهلي حامل اللقب رصيده إلى 24 نقطة من 12 مباراة في المركز السادس، مقابل 19 نقطة للداخلية من 17 مباراة في المركز 12.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 38 نقطة من 15 مباراة بفارق ثماني نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.