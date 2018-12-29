أهداف مباراة الأهلي والداخلية.. 2-2 (فيديو)

سجل أحمد الشيخ الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك الداخلية، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت ضمن المباريات، المواجهة المؤجلة بينهما من الأسبوع السادس ببطولة الدوري العام.

الششششششيخ اسيست ناصر ماهر pic.twitter.com/MpxK6eba5O — Ahly Media (@ASCmediia) December 29, 2018

وفي الدقيقة 56 يسجل حسام باولو التعادل للداخلية بعد خطأ فادح من أحمد علاء، مدافع الأهلي.

Posted by Amr Abdallah on Saturday, December 29, 2018

في الدقيقة 81 يسجل حسين رجب الهدف الثاني للداخلية.

وفي الدقيقة 95 يسجل أيمن أشرف التعادل للأهلي.

تعادل ايمن اشرف pic.twitter.com/yueLGrJVW1 — Ahly Media (@ASCmediia) December 29, 2018

وتعد هذه المباراة للأهلي آخر مواجهة تحت قيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق، قبل يسلم المسؤولية بشكل رسمي للأورغوياني مارتن لاسارتي

ويحتل الأهلي المركز السابع برصيد 23 نقطة، وفي حالة حصده الثلاث نقاط سيرتقي للمركز الرابع في جدول الترتيب، بينما يحتل الداخلية قبل المواجهة المركز الـ12 برصيد 18 نقطة.