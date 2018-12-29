بهدف قاتل.. الأهلي ينتزع نقطة من الداخلية في لقاء مؤجل بالدوري المصري

انتزع فريق الأهلي، اليوم السبت، نقطة غالية بالتعادل مع ضيفه الداخلية بهدفين لكل منهما في لقاء مؤجل من الجولة السادسة للدوري المصري.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد الأهلي إلى 24 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد الداخلية إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر، ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 38 نقطة.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بادر الأهلي بالتسجيل في الدقيقة 49 عن طريق أحمد الشيخ.

وجاءت الدقيقة 56 ليتمكن الداخلية من إدراك التعادل عبر حسام باولو، قبل أن يضيف زميله حسين رجب الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها لفوز الداخلية، جاء هدف التعادل القاتل للأهلي عبر أيمن أشرف في الدقيقة 95.