ترتيب الدوري المصري بعد فوز نادي الزمالك على بتروجيت (صورة)

حقق نادي الزمالك انتصاره الثامن على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، على حساب بتروجيت بهدفين نظيفين.

وسجل محمود عبد المنعم (كهربا) هدفًا رائعًا بعد لمسة جمالية من يوسف إبراهيم (أوباما) الذي مرَّر كرة ذكية وصلت إلى كهربا الذي سدد الكرة من فوق الحارس ليفتتح التسجيل في الدقيقة 23.

ورفع كهربا رصيده إلى ثمانية أهداف في صدارة ترتيب الهدافين بالدوري بالتساوي مع زميله المدافع محمود علاء، وحسام سلامة (باولو) مهاجم الداخلية، وأحمد علي مهاجم المقاولون العرب.

وحصل مصطفى فتحي على ركلة جزاء مثيرة للجدل خلال الشوط الثاني ضاعف منها التونسي فرجاني ساسي التقدم.

ورفع الزمالك رصيده إلى 38 نقطة من 15 مباراة بفارق ثماني نقاط عن بيراميدز أقرب منافسيه، بينما يقبع بتروجيت في المركز قبل الأخير.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: