أهداف مباراة الزمالك وبتروجيت.. 2/0 للفريق الأبيض (فيديو)

تقدم محمود عبدالمنعم “كهربا” لاعب نادي الزمالك بهدف في شباك منافسه بتروجيت، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين لحساب الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

واستلم “كهربا” بينية سحرية من أوباما ولعبها “لوب” من فوق الحارس، محرزًا هدف التقدم لفريقه.

هدف محمود كهربا في مرمى بتروجيت pic.twitter.com/6dxUyKRcuI — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨

وعزز فرجاني ساسي تقدم الزمالك بالهدف الثاني من ركلة جزاء.

هدف فرجاني ساسي في مرمى بتروجيت – الهدف الثاني. pic.twitter.com/n8YqpuiXkD — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة من 14 مباراة، (فاز 11، وتعادل مرتين، وخسر مرة)

في المقابل، يملك بتروجيت 15 نقطة من 17 مباراة في المركز السابع عشر.

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين، حقق الزمالك الفوز 7 مرات، في حين تعادل 3 مرات، ولم يحقق بتروجيت الفوز في أي مباراة.

وأكد المدرب السويسري كريستيان غروس، المدير الفني للزمالك، للاعبيه على ضرورة تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.