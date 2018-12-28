رسميًا.. النادي الأهلي المصري يضم رمضان صبحي

أعلن النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، بشكل رسمي التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب وسط نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال أمير توفيق، مدير التعاقدات وتسويق اللاعبين بالنادي، إن الأهلي نجح في إنهاء صفقة انضمام رمضان صبحي، لاعب المنتخب المصري والمحترف في صفوف فريق هيدرسفيلد الإنجليزي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

وأضاف أنه تم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب والذي يصل القاهرة خلال الساعات القادمة؛ للانتظام في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

على جانب آخر أرسلت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح، خطابات إلى 8 دول أوروبية، لإرسال طاقم حكام يدير لقاء الأهلي وبيراميدز، المقرر له الرابع من يناير المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

وخاطبت لجنة الحكام، دول فرنسا وإيطاليا وصربيا والمجر واليونان وإسبانيا وألمانيا وكرواتيا.

يذكر أن بيراميدز طلب حكامًا أجانب لكل مبارياته في الدوري والكأس، وبناءً عليه استقرت لجنة الحكام على استقدام حكام أوروبيين لمباريات بيراميدز مع الأهلي والزمالك، وعرب من تونس أو المغرب أو الجزائر لمباريات الفريق أمام الفرق الأخرى.