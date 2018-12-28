نادي بيراميدز يحسم مصير كينو ويعلق على رحيل تركي

حسم حسام حسن المدير الفني لنادي بيراميدز، موقف البرازيلي كينو، لاعب وسط الفريق، خاصة بعد الأنباء التي ترددت الفترة الأخيرة عن رغبته في الرحيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال حسام في تصريحات تلفزيونية: “كينو مستمر مع بيراميدز، ولم نتطرق لفكرة رحيله من الأساس سواء من ناحية الجهاز الفني أو مجلس الإدارة، لاعب مهم، وهو سعيد بوجوده في مصر فالتعامل مع اللاعبين في بيراميدز يتم بشكل احترافي”.

وحول سؤاله عن مباراة الأهلي قال: “جميع المباريات مهمة ولكن ما بالك أنت تلعب مع أكبر ناديين في مصر الأهلي والزمالك، طبيعي أن يكون الاستعداد قويًا ولكن كل المباريات بـ 3 نقاط، نتمنى أن نٌوفق في الأداء وطريقة اللعب والتشكيل للاستمرار في المنافسة على القمة”.

وأكمل “بيراميدز وجوده في المنافسة بعد إنشائه بأسابيع قليلة شيء مشرف للغاية، مجلس الإدارة والمستشار تركي آل شيخ يحاول سد الخانات والنواقص، وستظل المنافسة موجودة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز هذا العام”.

وعن طموحاته خلال الفترة المقبلة قال حسام حسن: “أتمنى تحقيق البطولات وأتشرف بوجودي في بيراميدز، يستحقون كل النجاح بعد هذا التعب، كل شيء وارد ونتمنى الاستمرار في المنافسة، ولكن وجودي مع النادي المصري من قبل بالنسبة لي كان بطولة، وجوده في المربع الذهبي وتكوين فريق رغم الصعوبات هذا وحده بطولة وإنجاز”.

وتابع: “تشرفت أنني قمت بتدريب نادي الزمالك، جماهير الزمالك تحديدًا وقفت معنا وساندتنا رغم الظروف الصعبة في عام ٢٠١١، وصعدنا للمركز الثاني بعدما كنا بالمركز الثالث عشر، هذا كله بالنسبة لي بطولة، الوصول مع منتخب الأردن لكأس آسيا بدون خسارة هذه بطولة، وإخراج منتخب أوروغواي بطولة بالنسبة لي”.

ومن جانبه أكد أحمد حسن، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، أن إقالة تركي آل الشيخ من منصب رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، لن يؤثر على استثماراته في النادي.

وأضاف أحمد حسن “ما حدث في المملكة العربية السعودية هي تغييرات وزارية وشأن داخلي يخص السعودية وحدها، وقد انتقل تركي آل الشيخ إلى منصب آخر وهو رئيسًا لهيئة الترفيه، الأمور مستقرة داخل صفوف نادي بيراميدز”.