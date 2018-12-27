براءة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري من “تلقي تبرعات أجنبية”

قضت محكمة مصرية ببراءة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والعامري فاروق نائب رئيس النادي في القضية رقم ٩٨٩٤ لسنة ٢٠١٨ من تهمة تلقي وقبول تبرعات أجنبية بالمخالفة لقانون الرياضة.

وقضت جنح مستأنف قصر النيل بتأييد حكم البراءة، ورفض الدعوى المدنية ما يعتبر حكمًا نهائيًا يمنع العودة للتحقيق في هذا الشأن، ويسدل الستار على قضية تبرعات الأهلي.

وكان محامٍ وصيدلي قد أقاما جنحة أمام المحكمة مستندين إلى تصريحات صحفية تتضمن قبول إدارة الأهلي بتبرعات مادية للنادي، وقدم المدعيان حوافظ تضمنت صور مكاتبات إدارة النادي الأهلي موجهة لوزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بطلب فحص التبرعات.

وقدم دفاع الأهلي مستندات تفيد إخطار محمود الخطيب، رئيس النادي للجهات المختصة وكذا موافقة الجهة الإدارية على قبول هذه التبرعات وقت تلقيها.