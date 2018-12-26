حسام غالي قائد الأهلي المصري السابق مديرًا للكرة بنادي الجونة (صورة)

أعلن نادي الجونة المصري، تولي حسام غالي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق منصب مدير الكرة، رسمًيا، اليوم الأربعاء، وذلك بعد قبول الأهلي استقالته من منصبه كمنسق لقطاع كرة القدم الشهر الماضي.

وكان نادي الجونة، قد أعلن قبل أيام عن التشكيل الجديد لجهازه الفني، بقيادة حمادة صدقي، والذي يتكون من تامر حسن ورضا شحاتة في منصب المدرب العام، وعماد عابدين مدرب مساعد، وكذلك إمام عبدالعال مدربا لحراس المرمى، مع استمرار الإنجليزي ويل رويال في منصب المعد البدني، وكريم حلمي محللًا للأداء.

وحضر غالي مباراة الجونة ودجلة اليوم من ملعب المباراة، والتي انتهت بفوز دجلة بهدفين نظيفين، ويحتل الجونة المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة.

ومن جانب آخر نفى النادي الأهلي، طلب مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق، تعيين طاقم طبي أجنبي للفريق الأول لكرة القدم في النادي خلال المرحلة المقبلة.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تصريحات صحفية: “لاسارتي لم يناقش الملف الطبي مع إدارة الكرة بالأهلي، ولم يطلب أي أمر بشأن الجهاز الطبي الحالي”.

وتابع: “من المقرر أن يصل لاسارتي للقاهرة يوم الجمعة المقبل من أجل قيادة الفريق، وسيكون هناك اجتماع معه لمناقشة جميع الملفات”.