تعثر انتقال حمدي فتحي نجم إنبي للنادي الأهلي المصري لهذا السبب

تعثرت صفقة انتقال حمدي فتحي لاعب نادي إنبي، لصفوف النادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل، بسبب الخلاف على المقابل المادي للصفقة.

وقال عبدالناصر محمد، مدير الكرة بإنبي في تصريحات تلفزيونية: “النادي الأهلي، قدم عرضًا ضعيفًا للتعاقد مع حمدي فتحي، وقد يتم تأجيل الصفقة لنهاية الموسم”.

وأضاف: “حمدي فتحي أفضل لاعب ارتكاز في مركزه، وعلي ماهر مدرب الفريق يقول دائمًا كيف سيتم تعويضه حتى لو بالمقابل المادي كبير، يجب أن يكون العرض المالي مغريًا من أجل التفريط في اللاعب”.

وتابع عبدالناصر: “إنبي لديه رغبة في ضم بعض اللاعبين بالأهلي، لكنهم يرفضون الانتقال لصفوف الفريق، كل ما أستطيع قوله، إن العرض المادي وحتى تبادل اللاعبين بعيد تمامًا عن طلباتنا، ننتظر قرار ورأي مجلس الإدارة، لكن أعتقد أن قرار رحيل اللاعب للأهلي قد يتأجل للموسم المقبل، الدوري مشتعل وهناك منافسة قوية على كل المراكز بين جميع الأندية، نريد الحفاظ على قوام الفريق من أجل موقفنا في الدوري”.

ومن جانب آخر، قرر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، تحديد موعد جديد للقاء الزمالك والإسماعيلي في بطولة الدوري العام، بناء على طلب الأمن.

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في تصريحات تلفزيونية: “الأمن رفض إقامة مباراة الإسماعيلي والزمالك يوم 1 يناير، ورفض إقامة مباراة الإسماعيلي والمقاولون يوم 28 شهر ديسمبر”.

وأضاف: “من المقرر أن نعلن غدًا عن الموعد الجديد للقاء المقاولون والإسماعيلي بالدوري، المقاولون طلب إعادة مباراة الإسماعيلي للقاهرة مجددًا، نقوم في الفترة الحالية بدراسة كافة الأمور حتى ننجح في الوصول لأقل عدد من المؤجلات في الفترة المقبلة”.