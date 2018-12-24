صفقات تشعل صراعًا بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

اشتعل ميركاتو الشتاء مبكرًا بين الأندية الكبرى في الدوري المصري وعلى رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز من أجل تدعيم الصفوف خاصة في ظل المنافسة الشرسة على لقب الدوري بين الأندية الثلاثة.

وأعلن الأهلي تعاقده مع 4 لاعبين قبل حلول شهر يناير المقبل بعد أن ضم الأنغولي جيرالدو دا كوستا صانع ألعاب فريق بريميرو دو أوجستو ومحمود وحيد ظهير أيسر المقاصة ومحمد محمود صانع ألعاب وادي دجلة والفلسطيني محمود السلمي صانع ألعاب اتحاد الشجاعية.

وتعاقد بيراميدز مع 4 لاعبين هم: الإكوادوري جون سيتفونس والبوركيني إريك تراوري وعمرو مرعي والفلسطيني حامد حمدان بينما لم يتعاقد الزمالك مع أي لاعب بصفة رسمية.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير الآتي أبرز الصفقات التي تشهد صراعًا بين الأندية الثلاثة في الدوري المصري خلال ميركاتو يناير:

عبد الله السعيد

يعد عبد الله السعيد، صانع ألعاب نادي الأهلي السعودي، أحد أبرز المطالب الفنية لناديي الزمالك وبيراميدز في انتقالات يناير المقبلة.

ودخل مسؤولو نادي الزمالك في اتصالات لضم السعيد خاصة في ظل الحاجة لصانع ألعاب محوري في خطة المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض.

ويسعى بيراميدز لضم السعيد أيضًا في ظل قناعة المدرب حسام حسن المدير الفني للفريق بقدرات اللاعب وأيضاً حسام البدري رئيس النادي، ومن المنتظر أن يتم حسم مصير السعيد في الأيام المقبلة سواء بالبقاء مع الأهلي السعودي أو العودة للدوري المصري مع صعوبة انضمام السعيد للأهلي المصري من جديد.

وقال أيمن يونس، عضو اتحاد الكرة السابق، لإرم نيوز، إن السعيد لاعب سوبر وسيصنع الفارق في الميركاتو الشتوي حال انتقاله للزمالك أو بيراميدز لأنه يجيد اللعب الجماعي.

وأضاف: “الزمالك يحتاج للسعيد بقوة خاصة أنه صانع ألعاب محوري في ظل تراجع مستوى محمد إبراهيم وعدم قناعة جروس بأداء أيمن حفني حاله حال بيراميدز الذي يحتاج لاعبًا محوريًّا صاحب خبرات”.

أحمد حجازي

يعد أحمد حجازي، مدافع وست بروميتش الإنجليزي، أحد اللاعبين الموهوبين الذين تبحث الأندية الثلاثة عن ضمها في يناير المقبل.

ورغم أن حجازي لم يوافق على العودة للدوري المصري من جديد إلا أن الأندية الثلاثة تتحرك لضم اللاعب صاحب الـ 26 عامًا خاصة أن حجازي يملك الخبرات والقدرات الدفاعية المميزة.

محمد عبدالشافي

يحاول نادي الزمالك إقناع محمد عبد الشافي ظهير أيسر الأهلي السعودي بالعودة من جديد في شهر يناير المقبل خاصة أن الفريق الأبيض يعاني في هذا المركز منذ رحيل عبد الشافي في عام 2014 إلى الدوري السعودي.

وأبدى حسام حسن المدير الفني لبيراميدز أيضًا رغبته في ضم لاعب بخبرة عبدالشافي، ويأمل الزمالك حسم صفقة عبد الشافي حال رغبة اللاعب في العودة للدوري المصري من جديد.

أمين بن عمر

دخل النادي الأهلي في مفاوضات لضم التونسي أمين بن عمر لاعب ارتكاز نادي النجم الساحلي في شهر يناير المقبل ولكنه اصطدم بمطالب أبناء سوسة للاستغناء عن اللاعب.

ويسعى بيراميدز للتعاقد مع أمين بن عمر وهو ما أعلنه مسؤولو النجم الساحلي في تصريحات تليفزيونية وهو ما يعد صفقة سوبر لضم اللاعب التونسي.

محمود متولي

يسعى مسؤولو الأهلي لحسم التعاقد مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ويأمل أيضًا نادي بيراميدز حسم صفقة متولي سواء في يناير الحالي أو في الموسم المقبل وهو الأمر الذي يشعل السباق بين مسؤولي الناديين حول هذه الصفقة.