النادي الأهلي المصري يتم صفقتي حمدي فتحي ومحمود مرعي.. ويفاوض لاعب الريان القطري

نجح النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، في إنهاء صفقة حمدي فتحي، لاعب وسط إنبي، لينضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “أنهى مسؤولو الأهلي صفقة حمدي مع مسؤولي إنبي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم مقابل 35 مليون جنيه، بداية من شهر يناير المقبل”.

وأضاف المصدر: “الأهلي حاول تخفيض المبلغ إلى 25 مليون جنيه وإعارة الثنائي أكرم توفيق وأحمد حمدي لمدة موسم واحد فقط، لكن إنبي تمسك بالحصول على 35 مليون جنيه، وإلا سيؤجل الصفقة لبداية الموسم المقبل، بشروط مالية جديدة بالإضافة لإعارة بعض لاعبي الأهلي”.

وتابع: “كما نجح الأهلي في إنهاء صفقة محمود مرعي، مدافع نادي وادي دجلة، بعد مفاوضات شاقة قادها عدلي القيعي، مستشار التعاقدات في القلعة الحمراء، عقب عودته من أنغولا بعد إنهاء صفقة جيرالدو”.

وأردف: “مرعي وقع رسميًّا للأهلي بعلم ناديه مقابل 15 مليون جنيه، على أن ينضم للفريق خلال الأيام المقبلة، وهناك تجاه قوي لقيده في القائمة الأفريقية لسد العجز في خط الدفاع”.

وحتى الآن، تعاقد الأهلي رسميًا مع الثلاثي محمد محمود، لاعب وادي دجلة، ومحمود وحيد، الظهير الأيسر لمصر المقاصة، بالإضافة إلى الأنغولي جيرالدو القادم من أول أغسطس، والذي سيتم قيده في القائمة المحلية فقط.

أحمد عبدالمقصود

إلى ذلك، فتح النادي الأهلي، خط مفاوضات مع أحمد عبدالمقصود، لاعب الريان القطري، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل، لتدعيم خط وسط الفريق.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “النادي فتح خط مفاوضات جديدًا مع عبدالمقصود لضمه في يناير، خاصة أنه يحمل الجنسية المصرية، وسيتم قيده كلاعب محلي في القائمة، وكان قريبًا من الأهلي في الموسم الماضي، لكن الصفقة توقفت بسبب رفض باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للأهلي، التعاقد معه”.

وأضاف المصدر: “من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة حسم الصفقة، في ظل تمسك إدارة النادي هذه المرة بضم اللاعب، لتدعيم خط الوسط، بعد فشل التعاقد مع فرانك كوم، لاعب الترجي التونسي”.

يذكر أن أحمد عبد المقصود يبلغ من العمر 28 عامًا، وهو من ناشئي الأهلي، ولعب في أكبر الأندية مثل القادسية والسد والدحيل والأهلي والعربي وأم صلال ولخويا وحاليًّا في الريان القطري، وشارك هذا الموسم في 14 مباراة، وخاض مع منتخب قطر أكثر من 50 مباراة دولية، وتم اختياره ضمن تشكيلة الأفضل في قطر الموسم الماضي.

القائمة الأفريقية

ومن جانب آخر، استقر الجهاز الفني للأهلي، على قيد صالح جمعة وأحمد الشيخ والنيجيري جونيور أجايي ومحمد محمود الوافد الجديد من وادي دجلة في القائمة الأفريقية لتصبح القائمة 27 لاعبًا ويتبقى 3 أماكن لم يستقر لاسارتي حتى الآن على أسمائها حيث ينتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسم الأمر بشكل رسمي من أجل إرسال القائمة النهائية إلى الاتحاد الأفريقي الكرة القدم “كاف”.

ويبقى ضمن المرشحين أيضًا للقيد في القائمة، محمود وحيد الوافد من مصر المقاصة بالإضافة إلى عمرو جمال حال قيده في القائمة المحلية، بالإضافة إلى أحمد حمدي حال عدم رحيله في الميركاتو الشتوي في حالة عدم التعاقد مع صفقات جديدة.

الاهلي يحتفظ بـ7 أماكن شاغرة في قائمته الأفريقية، إذ سبق أن تم قيد 23 لاعبًا هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وأيمن أشرف وساليف كوليبالي حسام عاشور وإسلام محارب وهشام محمد وكريم نيدفيد وأحمد حمودي وعمرو السولية وناصر ماهر وميدو جابر ومحمد شريف ووليد سليمان وعلي معلول وصلاح محسن وسعد سمير مروان محسن، ووليد أزارو.