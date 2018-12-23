النادي الأهلي المصري يضم مدافع الاتصالات مدة 5 سنوات

أبرم مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، صفقة جديدة تنضم لصفوف الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونجح مسؤولو الأهلي في الحصول على توقيع إسماعيل الليثي، لاعب وسط مدافع نادي الاتصالات، مدة 5 مواسم.

وأنهى المارد الأحمر الصفقة، مقابل دفع مليوني جنيه لمسؤولي الاتصالات، لينضم اللاعب صاحب الـ18 عامًا لصفوف الفريق في يناير المقبل.

وبذلك، أصبح الليثي خامس صفقات الأهلي، بعدما نجح الأحمر في ضم محمد محمود لاعب وادي دجلة ومحمود حمد لاعب مصر المقاصة ومحمود السلمي لاعب نادي غزة الرياضي الفلسطيني والأنغولي غيرالدو مهاجم أول أغسطس.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أوضح في تصريحات سابقة أن الأهلي قطع شوطًا كبيرًا في إنهاء بعض الصفقات سيتم الإعلان عنها تباعًا.