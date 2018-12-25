محمد صلاح يصلح ما أفسده منتخب مصر والنادي الأهلي في 2018

شكلت أهداف محمد صلاح مع ليفربول مصدر السعادة الأكبر لجماهير كرة القدم المصرية في عام 2018 بعد أن تبدلت مشاعر الفرح بالتأهل لكأس العالم، بعد غياب 28 عامًا، إلى حزن عقب مشاركة محبطة في روسيا.

ووصف هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري للعبة عام 2018 بأنه “مثالي” بسبب إنجازات صلاح الفردية بينما “لم يكن مرضيا” على المستوى الجماعي بسبب نتائج وأداء المنتخب في كأس العالم بعد التعرض لثلاث هزائم متتالية.

وافتتح صلاح العام بالحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017 في حفل الاتحاد الأفريقي للعبة في الرابع من يناير كانون الثاني متفوقًا على السنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

وأضاف صلاح الجائزة إلى جوائز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وهداف المسابقة في الموسم الماضي كما احتل المركز الثالث في حفل جوائز “الأفضل” للاتحاد الدولي (الفيفا) بعد لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو في إنجاز لا سابق له للاعب مصري ونال جائزة “بوشكاش” لأجمل هدف في العام عن هدفه في إيفرتون.

وتحول عدد كبير من الجماهير المصرية إلى تشجيع ليفربول لمؤازرة صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد لكن أفزعهم مشهد خروجه من الملعب باكيا بسبب إصابة بالكتف عقب التحام مع سيرجيو راموس قبل أسابيع قليلة على انطلاق كأس العالم.

وترقب المصريون حالة صلاح وسط تكهنات بغيابه عن مباراة أو أكثر في كأس العالم بعدما لعب دورًا رئيسيًا في التأهل لأول مرة منذ 1990.

* بطولة للنسيان

وجلس صلاح بديلاً في المباراة الأولى لمصر أمام أوروغواي وتابع خسارة فريق المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر 1-صفر بهدف في الدقائق الأخيرة.

وشارك صلاح في المباراتين التاليتين وسجل الهدفين الوحيدين لمصر في دور المجموعات دون أن تتجنب الخسارة 3-1 من روسيا صاحبة الضيافة و2-1 من السعودية.

وقال أبو ريدة “كنت أتمنى أن نتباهى بأداء المنتخب في روسيا لكن النتائج السيئة أحبطت الكثيرين وحاولنا نسيان هذه المشاركة”.

وكانت نقطة الضوء الوحيدة في كأس العالم هي الإنجاز الشخصي للحارس عصام الحضري بعد أن أصبح أكبر لاعب سنًا يشارك في النهائيات على مر التاريخ إذ كان يبلغ من العمر 45 عامًا و161 يومًا، عندما شارك في اللقاء الأخير ضد السعودية وأنقذ ركلة جزاء.

وتابع أبو ريدة “بدأنا مرحلة جديدة مع المدرب المكسيكي خافيير أجيري (بعد انتهاء عقد كوبر عقب كأس العالم) وحققنا ثلاثة انتصارات متتالية أمام سوازيلاند والنيجر وتونس وتأهلنا لكأس الأمم الأفريقية 2019”.

وطلبت مصر استضافة كأس الأمم 2019 بعد سحب التنظيم من الكاميرون وستواجه منافسة مع جنوب أفريقيا على نيل حق الاستضافة.

* صدمات الأهلي

ولم تكن نهاية العام سعيدة لجماهير الأهلي بعد الخسارة في نهائي دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي.

وأهدر الأهلي تفوقه 3-1 في ذهاب النهائي أمام الترجي ليخسر 3-صفر في استاد رادس في تونس.

وفشل الأهلي في تعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا باللقب القاري (ثماني مرات آخرها في 2013) بعد خسارته أمام الوداد البيضاوي المغربي في نهائي العام الماضي.

وحقق المصري البورسعيدي أفضل إنجاز في تاريخه القاري بالوصول للدور قبل النهائي في كأس الاتحاد الافريقي مع المدرب حسام حسن الذي ترك منصبه بعد الخروج أمام فيتا كلوب وانتقل لتدريب بيراميدز.

وفي كرة الصالات حققت مصر إنجازًا بنيل الميدالية البرونزية في أولمبياد الشباب بعد الفوز على الأرجنتين صاحبة الضيافة.