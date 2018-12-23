أهداف مباراة الزمالك والقطن.. الأبيض يتأخر بهدفين (فيديو)

تقدم فريق القطن التشادي بهدف في شباك الزمالك، خلال المباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب إدريس محمد أويا، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وفي الدقيقة 88 استغل أبانجا يوسف مهاجم القطن وجود دربكة في دفاع الزمالك، وسدد قوية في شباك عماد السيد حارس الفريق الأبيض.

وفي الدقيقة 91 أحرز القطن الهدف الثاني له قبل نهاية المباراة عن طريق اللاعب أدادا.

يدخل الزمالك لقاء اليوم بمعنويات كبيرة، بعد الفوز في لقاء الذهاب على ملعب بتروسبورت بسبعة أهداف نظيفة.

ويسعى الزمالك إلى التأهل إلى دور الـ32 مكررًا، بعدما ودع بطولة الكونفدرالية من دور الـ32 الأول في الموسم الماضي على يد ولايتا ديتشا الإثيوبي، بركلات الجزاء الترجيحية.