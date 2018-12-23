القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقطن التشادي اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

يصطدم فريق الزمالك بنظيره القطن التشادي، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب إدريس محمد أويا، في في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يدخل الزمالك لقاء اليوم بمعنويات كبيرة، بعد الفوز في لقاء الذهاب على ملعب بتروسبورت بسبعة أهداف نظيفة.

ويسعى الزمالك إلى التأهل إلى دور الـ32 مكرر، بعدما ودع بطولة الكونفدرالية من دور الـ32 الأول في الموسم الماضي على يد ولايتا ديتشا الإثيوبي، بركلات الجزاء الترجيحية.

ويواجه لاعبو الزمالك والمدير الفني كريستيان جروس عقبة وحيدة في لقاء اليوم، وهي صلابة أرضية ملعب المباراة، التي من الممكن أن تتسبب في إصابات لدى الأبيض.

وعلى الجانب الآخر، يرغب القطن التشادي في الفوز بأي نتيجة على أرضه لحفظ ماء الوجه أمام جماهيره.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، وسيذاع اللقاء عبر قناة “أون سبورت 2” الرياضية على قمر النايل سات.

تردد أون سبورت 2

القمر: نايل سات

التردد: H 10853

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

معامل الترميز: 27500