موعد مباراة الزمالك والقطن التشادي اليوم في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية

يواجه نادي الزمالك منافسه نادي القطن التشادي، مساء اليوم الأحد، على ملعب إدريس محمد، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل الزمالك هذا اللقاء وعينه على لقب أفريقي غائب عن جماهير القلعة البيضاء منذ فترة طويلة، ويريد تحقيق الكونفدرالية للمرة الثانية في مصر، بعد حصول النادي الأهلي عليها في موسم 2014.

وفاز الزمالك بمباراة الذهاب ضد نادي القطن بنتيجة 7-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

تعتبر المباراة الرابعة في تاريخ مواجهات الزمالك مع فرق تشاد والثانية أمام القطن التشادي، حيث سبق له والتقى مع فريق جازيللي “غزالة” التشادي عام 2013 بدوري الأبطال وفاز الأبيض في ذهاب دور الـ64 بالبطولة بنفس النتيجة 7 / 0 واكتفى بالتعادل السلبي في الإياب، ولم يتلق أي هزيمة أمام الفرق التشادية.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، وسيذاع اللقاء عبر قناة “أون سبورت 2” الرياضية على قمر النايل سات.