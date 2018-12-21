نادي “بيراميدز” يعلن عن مسابقة “بلاي ستيشن” بجوائز مالية ضخمة (فيديو)‎

نادي “بيراميدز” يعلن عن مسابقة “بلاي ستيشن” بجوائز مالية ضخمة (فيديو)‎

المصدر: فريق التحرير

أعلن نادي بيراميدز عن إقامة مسابقة للألعاب الإليكترونية لكرة القدم “بلاي ستيشن” في شهر يناير المقبل.

ونشر نادي بيراميدز بيانًا قال فيه إن المسابقة ستقام في أحد فنادق القاهرة الكبرى، يومي 4 و5 يناير المقبلين.

وقال النادي في بيانه: “جه الوقت عشان تاخد حقك و تسكت كل اللي انتقدك بجائزة قدرها مليون جنية، بطولة بيراميدز للألعاب الإلكترونية في كرة القدم ..العب واكسب “مليون جنية، من النهارده البلايستيشن مش هيضيع وقتك وهيرجع هيبتك وسط الناس”.

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