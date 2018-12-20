بيراميدز يتعاقد مع المهاجم الأكوادوري جون سيفونيس (شاهد أهداف اللاعب)

نجح نادي بيراميدز المملوك لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، في التعاقد رسميًا مع المهاجم الأكوادوري جون سيفونيس خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تبدأ في يناير المقبل.

وبحسب صفحة بيراميدز على “فيس بوك”، يلعب سيفونيس في نادي يونيفرسيداد كاتوليكا، ونجح في تسجيل 24 هدفًا في بطولة الدوري الإكوادوري خلال 21 مباراة خاضها مع فريقه، ليحتل الصدارة في قائمة الهدافين.

ووافق نادي بيراميدز على رحيل لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو إلى صفوف بالميراس البرازيلي، ومن المنتظر أن يرحل عن صفوف بيراميدز لاعب أجنبي آخر من بين النيجيري أوزبيكي أيكوتشيكو والثنائي البرازيلي رودريجينهو وماركوس كينو.