محمود الخطيب يعد هيثم عرابي بالعودة للجنة التعاقدات بالنادي الأهلي المصري

يجهز محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، مفاجأة في ملف لجنة التعاقدات بالنادي، خلال الفترة المقبلة خاصة بعد قرار الإطاحة بالثنائي محمد فضل وهيثم عرابي من اللجنة، بسبب الخلافات التي نشبت بين الطرفين في وقت سابق.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: “الخطيب تَواصل خلال الساعات الماضية مع هيثم عرابي عضو لجنة التعاقدات بالنادي بعدما علم أنه يمر بحالة نفسية سيئة بسبب الإطاحة به من منصبه، وتعرضه لاتهامات بالسمسرة من قبل مسؤولين في النادي”.

وأضاف المصدر: “الخطيب طلب من هيثم عرابي الصمت وعدم الرد على أي اتهامات في الوقت الحالي، مع وعد بالعودة كرئيس للجنة التعاقدات، خلال الفترة المقبلة، خاصة أن عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات الحالي سيتخذ قريبًا قرارًا باعتزال العمل في النادي والاكتفاء بالعمل الإعلامي في قناة الأهلي”.

وتابع: “أكد الخطيب لعرابي أن قرار رحيله من لجنة التعاقدات ليس لشك في ذمته المالية، ولكن بسبب الخلافات الكبيرة في لجنة التعاقدات، ورفض أعضاء مجلس الإدارة تواجده في الوقت الحالي، من أجل توفير حالة من الاستقرار في النادي، خلال هذه الفترة الصعبة، ومع استقرار الأوضاع وتحسن نتائج الفريق، سيتم اتخاذ قرار بعودته للجنة التعاقدات”.

ومن جانب آخر، أبلغ الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني الجديد للفريق، إدارة الأهلي بتمسّكه باستمرار الثلاثي علي معلول، ووليد أزارو، والنيجيري جونيور أجاي، خلال الفترة المقبلة، بسبب قيد الثاني والأول في القائمة الأفريقية، والحاجة لجهود الثالث في البطولة بسبب عدم قيد الأنجولي جيرالدو أفريقيًا.

وطلب لاسارتي عدم اتخاذ أي إجراءات خاصة باللاعبين خلال الفترة الحالية، للحفاظ على قوام الفريق، طالبًا معلومات حول العروض التي تلقاها أزارو، وحسم مصير اللاعب في الرحيل أو البقاء لوضع حساباته الفنية، وفق موقف اللاعب.

كما بات أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي جاهزًا للانضمام لقائمة فريقه في رحلة إثيوبيا المنتظرة اليوم، استعدادًا لمواجهة جيما المقرر لها الأحد المقبل، في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا وذلك بعد غياب 48 يومًا، بسبب الإصابة بمزق في العضلة الأمامية.

وانتظم فتحي في تدريبات الفريق الجماعية، وبات جاهزًا طبيًّا للمشاركة في لقاء بطل إثيوبيا يوم الأحد المقبل.