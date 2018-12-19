النادي الأهلي المصري يفقد أهم نجومه أمام جيما الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا

تلقى الجهاز الفني المؤقت للنادي الأهلي المصري بقيادة محمد يوسف ضربة موجعة قبل لقاء جيما أبا جيفار الإثيوبي، يوم الأحد المقبل، في مباراة العودة لدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتأكد بشكل رسمي غياب وليد سليمان صانع ألعاب الفريق عن لقاء العودة أمام الفريق الإثيوبي بسبب عدم الشفاء من الإصابة بإجهاد في الكاحل، والتي تسببت في غيابه عن التدريبات الفترة الماضية.

وقال يوسف في تصريحات صحفية إن سليمان لن يلحق برحلة إثيوبيا المقرر لها مساء الغد لمعاناته من الإجهاد بسبب ضغط المباريات سواء المحلية أو القارية.

ويختتم الأهلي تدريباته غدًا الخميس في القاهرة قبل التوجه إلى إثيوبيا في اليوم نفسه لخوض اللقاء الذي يحتاج خلاله إلى التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف وحيد لضمان التأهل إلى الدور التالي، علمًا بأن مباراة الذهاب على ملعب برج العرب في الإسكندرية انتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة.

ومن جانب آخر، رد سلطان الراشد عضو مجلس إدارة العين الإماراتي والمدير الرياضي للنادي على الأنباء التي ترددت بشأن وجود مفاوضات من جانب مسؤولي الأهلي لضم حسين الشحات في يناير المقبل.

وأكد الراشد في تصريحات تلفزيونية: “الأهلي لم يطلب ضم حسين الشحات لاعب العين ولم يحدث أي اتصالات مع أي مسؤول من النادي المصري”.

وأوضح أن الشحات يمتلك بالفعل عدة عروض من أندية خليجية وعربية لكن إدارة العين لن تناقش مستقبل اللاعب في الوقت الحالي.