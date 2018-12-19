النادي الأهلي المصري يغلق ملف التعاقد مع حسين الشحات ورمضان صبحي

أغلق النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، ملف التعاقد مع الثنائي حسين الشحات، لاعب العين الإماراتي، ورمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي، في تصريحات لـ”إرم نيوز”: “تراجع الأهلي عن التعاقد مع حسين الشحات، بعد أن تألق اللاعب في بطولة كأس العالم للأندية الجارية حاليًّا، ونجح في قيادة فريقه للتأهل لنهائي البطولة، ما يعني أن إدارة ناديه لن تسمح برحيله، وحتى لو وافقت على انتقاله للأهلي سيكون بمقابل مادي خرافي، يفوق قدرات النادي”.

وأضاف: “إدارة الأهلي علمت أن اللاعب ينتظر عرض احتراف أوروبي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الظهور الجيد له في كأس العالم للأندية، ولو رحل من العين سيكون للاحتراف الأوروبي، ولن يعود للدوري المصري حاليًّا”.

وتابع المصدر: “عن صفقة رمصان صبحي فقد رفض نادي هدرسفيلد الإنجليزي، انتقال اللاعب لصفوف الأهلي على سبيل الإعارة في يناير المقبل، بسبب تمسك المدير الفني للفريق، باستمرار رمضان حتى نهاية الموسم، ووعد اللاعب بفرص مشاركة أكبر خلال الفترة المقبلة”.

وأردف: “إدارة الأهلي ترغب حاليًّا، في التعاقد مع صفقتين في خط الدفاع، قبل دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حال تخطي عقبة جيما الإثيوبي، خاصة أن هذا المركز هو الذي يعاني حاليًا من نقص شديد”.

ومن جانب آخر، يواجه النادي الأهلي، صعوبة في إنهاء صفقة محمود مرعي، لاعب وادي دجلة، بعد أن دخل الزمالك في منافسة على التعاقد مع اللاعب، ورغم حصول النادي الأحمر علي توقيع اللاعب إلا أن دجلة أجل حسم مصيرة، بعد دخول مسؤولي القلعة البيضاء في الصفقة، على أمل الحصول على أعلي سعر ممكن.

وينتظر مسؤولو الزمالك، انسحاب الأهلي من الصفقة في حالة المبالغة المالية من قبل دجلة، لضم مرعي.