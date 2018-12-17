ترتيب الدوري المصري بعد فوز النادي الأهلي على النجوم (صورة)

حقق النادي الأهلي فوزه السابع في الدوري المصري بنتيجة 2/0، على النجوم، لحساب الجولة الثانية عشرة من المسابقة في مباراة مؤجلة.

وأنهى الأهلي الشوط الأول فائزًا 1/0 بتوقيع مروان محسن، في حين أضاف مؤمن زكريا الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وهذا الفوز السابع للأهلي من 11 مباراة، في حين خسر مباراتين، وتعادل مباراتين، علمًا أنه الفوز الرابع على التوالي للأهلي في المسابقة.

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 23 نقطة في المركز الخامس، مقابل 17 نقطة للنجوم في المركز الثالث عشر.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 35 نقطة من 14 مباراة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 29 نقطة من 14 مباراة أيضًا.

في حين يملك مصر المقاصة 26 نقطة من 16 مباراة في المركز الثالث، والإنتاج الحربي رابعًا برصيد 26 نقطة من 17 مباراة.

ويملك المقاولون العرب 23 نقطة من 15 مباراة في المركز السادس.