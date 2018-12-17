النادي الأهلي يواصل انتفاضته بفوز صعب على النجوم في الدوري المصري (فيديو)

واصل النادي الأهلي انتفاضته القوية في الدوري المصري، بعدما حقق الرابع على التوالي في المسابقة، بفوز 20 على النجوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة (مؤجلة).

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا 1/، بتوقيت مروان محسن، الذي استغل كرة طولية من أحمد الشيخ في الدقيقة 31.

وقبل لحظات عن نهاية المباراة، سجل مرم زكريا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 93.

ورفع الأهلي رصيده إلى 23 نقطة، في المركز الخامس.

في حين تجمد رصيد النجوم عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر، بعدما تلقى الخسارة الثامنة، مقابل 5 تعادلات و4 انتصارات.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري رصيد 35 نقطة من 14 مباراة.

هدف الاهلي الاول في النجوم

⚽️ مروان محسن

#الاهلي_النجوم pic.twitter.com/tyiPPFLCjV — الكرة الاهلاوية (@Al7hly) ١٧ ديسمبر ٢٠١٨