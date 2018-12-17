أهداف مباراة الأهلي ضد النجوم.. مروان محسن ومؤمن زكريا يتقدمان للمارد الأحمر (فيديو)

أهداف مباراة الأهلي ضد النجوم.. مروان محسن ومؤمن زكريا يتقدمان للمارد الأحمر (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل مروان محسن الهدف الأول لناديه الأهلي في مباراته أمام النجوم، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري، (مؤجلة).

وجاء هدف مروان محسن في الدقيقة 31، مستغلًا كرة من أحمد الشيخ.

وسجل مؤمن زكريا الهدف الثاني في الدقيقة 93.

ويملك الأهلي 20 نقطة من 6 انتصارات، مقابل خسارتين وتعادلين.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري بـ 35 نقطة من 14 مباراة.

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