موعد مباراة الأهلي والنجوم اليوم في الدوري المصري

يصطدم فريق الأهلي المصري بنظيره النجوم، مساء اليوم الاثنين، باستاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 للدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة منتشيًا بالفوز على جيما أبا جيفار الإثيوبي بثنائية دون رد في مباراة الذهاب بدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 20 نقطة وله 6 مباريات مؤجلة، فيما يدخل النجوم اللقاء وهو في المركز السابع عشر ولديه 17 نقطة، ويعلم حامل لقب الدوري أن كل 3 نقاط جمعها من مبارياته المؤجلة تنقله خطوة كبيرة نحو منطقة الكبار والصعود للقمة لذا يتطلع محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق، لاستمرار مسيرة الانتصارات المحلية بعدما سبق وحقق الفريق ثلاثة انتصارات محلية متتالية أمام بتروجت وطلائع الجيش والجونة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي ضد النجوم في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي أون سبورت ونايل سبورت على النايل سات.