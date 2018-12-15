النادي الأهلي يريد مواصلة انتصاراته أمام النجوم للوصول إلى “مكانته الطبيعية” في الدوري المصري

سيحاول النادي الأهلي تحقيق فوزه الرابع على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عندما يواجه النجوم في مباراة مؤجلة جديدة، يوم الإثنين.

ولم يقدم الأهلي عرضًا مقنعًا، لكنه فاز 2-صفر على جيما في ذهاب دور 32 لدوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة، وقبل خوض الإياب في إثيوبيا.

وقال محمد يوسف، المدرب المؤقت للأهلي: “مواجهة النجوم لها أهمية خاصة لاستكمال مشوار الفريق نحو حصد نقاط المؤجلات، والاستمرار في التقدم في ترتيب جدول المسابقة نحو الوصول إلى مكانة الفريق الطبيعية بالبطولة”.

وتعرض الأهلي لضربة بعد خسارة نهائي أفريقيا للعام الثاني على التوالي، بتعثره أمام الترجي التونسي، الشهر الماضي، ثم الخروج من كأس العرب للأندية الأبطال أمام الوصل الإماراتي.

وأقال الأهلي مدربه باتريس كارتيرون وعيّن مساعده يوسف لتولي المسؤولية بشكل مؤقت، وخاض أربع مباريات في الدوري خسر في الأولى أمام المقاولون العرب ثم حقق ثلاثة انتصارات متتالية على بتروجت والجونة وطلائع الجيش رغم تباين الأداء.

وتقدم الأهلي بعد هذه الانتصارات من ذيل الترتيب إلى المركز الثامن برصيد 20 نقطة من عشر مباريات.

ولو فاز الأهلي على النجوم الوافد الجديد، الذي تفوق على الزمالك متصدر الترتيب برصيد 35 نقطة من 14 مباراة، سيصبح خامسًا.

وقال سيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة: “الفريق قادر على الفصل بين مباريات أفريقيا والدوري المحلي، وإن كان الفريق يملك هدفًا واحدًا وهو تحقيق الفوز باستمرار”.