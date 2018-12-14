أهداف مباراة الأهلي وجيمبا.. (2/0) للفريق الأحمر (فيديو)

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يفتقد الأهلي جهود لاعبين مهمين مثل الحارس محمد الشناوي، والمدافعين أحمد فتحي، وسعد سمير، وعلي معلول، والمهاجمَين صلاح محسن، والنيجيري جونيور أجايي.

