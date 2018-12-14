أهداف مباراة الأهلي وجيمبا.. (2/0) للفريق الأحمر (فيديو)

تقدم ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي المصري بهدف لصالح فريقه في شباك جيما إبا جيفار الإثيوبي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في ذهاب الدور الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقابل ماهر الكرة بتسديدة قوية بعد أن ارتدت من القائم الإثيوبي.
وأضاف مروان محسن الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 39.
ويفتقد الأهلي جهود لاعبين مهمين مثل الحارس محمد الشناوي، والمدافعين أحمد فتحي، وسعد سمير، وعلي معلول، والمهاجمَين صلاح محسن، والنيجيري جونيور أجايي.
ورفض فالفيردي الحديث عن المسألة، لكن كارلس ألينيا زميل ديمبلي يعتقد أن اللاعب الفرنسي مستعد لتغيير سلوكه في سبيل مستقبله.