مباراة الزمالك والقطن.. الفريق التشادي يُجبر ممثل مصر على إقامة اللقاء في القاهرة

نجح نادي القطن، بطل تشاد، في فرض إرادته على نادي الزمالك، وتم نقل لقاء الفريقين في ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامته يوم السبت، إلى ملعب بتروسبورت في القاهرة، بدلًا من برج العرب بالإسكندرية.

وكان الأمن المصري قد رفض إقامة لقاء الزمالك والقطن التشادي على استاد السلام في القاهرة، وقرر نقل اللقاء لبرج العرب في الإسكندرية، ولكن الفريق التشادي رفض؛ بسبب تأخر الزمالك في إبلاغه بتغيير ملعب اللقاء.

وتنص لوائح كاف على أن يقوم النادي بإبلاغ منافسه بتغيير الملعب الذي يقام عليه اللقاء، قبل الموعد بـ10 أيام كاملة، وهو ما لم يحدث من قبل مسؤولي الزمالك.

وتوجه فريق القطن التشادي من مطار القاهرة الدولي إلى أحد فنادق مدينة نصر، وأجرى وفد من العلاقات بنادي الزمالك مباحثات مع مسؤولي القطن؛ من أجل توجه الفريق التشادي لدخول معسكر مغلق في الإسكندرية استعدادًا لإقامة المباراة في برج العرب، وهو ما رفضه الفريق التشادي مجددًا.

وضغط الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، على الأمن المصري لإقامة اللقاء على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، خوفًا من استبعاد الزمالك من البطولة، وهو ما وافق عليه الأمن، خاصة في ظل الرغبة في تعديل الأوضاع استعدادًا لاستضافة أمم إفريقيا 2019.

وأعلن الجهاز الفني للزمالك، بقيادة السويسري كريستيان غروس، قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة القطن التشادي لحساب ذهاب الدور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح.

خط الدفاع: بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز وحازم إمام وعبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبدالعزيز ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي وإبراهيم حسن ومحمد عنتر ومحمود كهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وكاسونغو.