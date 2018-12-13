شاهد.. “السلطانة هويام” تلعب كرة القدم داخل نادي الزمالك المصري (فيديو)‎

شاركت الفنانة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة بـ”السلطانة هويام“، جمهورها ومتابعيها، بمقطع فيديو لها وهي تلعب كرة القدم في نادي الزمالك المصري..

ونشرت هويام، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مقطع فيديو استعرضت فيه مهارتها الكروية، بصحبة أحد أصدقائها، وارفقته بتعليق قائلة: “لا تغير الفريق الفائز أبدًا”.

وأجرت الفنانة التركية مريم أوزرلي، عدة لقاءات مع أبرز الشخصيات الفنية في مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع اقتراب توقيعها لفيلم “لص بغداد”، الذي يلعب الفنان محمد إمام فيه دور البطولة.

وصرَّحت أوزرلي، بأنها لا تستطيع المشاركة في مسلسلات أو أعمال فنية طويلة التصوير، لانشغالها بالتزامتها تجاه ابنتها الوحيدة “لارا”، لذلك تفضل الأعمال القصيرة، مؤكدة اعتذارها عن العديد من الأعمال الفنية أخيرًا.

وظهرت الفنانة مريم أوزرلي، بطلة المسلسل التركي الشهير “حريم السلطان”، والتي اشتهرت باسم السلطانة هويام، قبل ذلك في فيديو تقوم فيه بالرقص البلدي أمام الراقصة المصرية دينا.