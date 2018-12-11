هل يعود عبدالله السعيد إلى الدوري المصري عبر بوابة نادي بيراميدز؟

يبدو أن عبدالله السعيد، صانع ألعاب فريق الأهلي السعودي، سيكون عنوانًا مثيرًا للجدل، بخصوص مستقبله وإمكانية عودته في شهر يناير المقبل للدوري المصري لكرة القدم، بعد شهور من رحيله عن النادي الأهلي.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، اقتراب نادي بيراميدز من إتمام التعاقد مع صفقتين سوبر خلال الأيام القادمة.

وذهبت التكهنات إلى عبدالله السعيد نجم منتخب مصر؛ من أجل العودة للدوري المصري من جديد عبر بوابة بيراميدز، بينما ذهب البعض الآخر إلى انضمام اللاعب للزمالك في الانتقالات الشتوية القادمة، خاصة أن اللاعب كان على أعتاب الفريق الأبيض في بداية الموسم الحالي.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي كافة التفاصيل المتعلقة بعودة السعيد للدوري المصري:

صفقة بيراميدز

يرغب مسؤولو نادي بيراميدز في ضم اللاعب صاحب الـ 31 عامًا، خاصة أن حسام البدري رئيس النادي من أشد المقتنعين بقدرات السعيد، وساهم في تطوير أدائه مع النادي الأهلي المصري بشكل واضح حين كان البدري مديرًا فنيًا للفريق الأحمر.

وقال أحمد حسن، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، لـ”إرم نيوز “: إن السعيد أحد أفضل نجوم الكرة المصرية في السنوات الأخيرة.

وأوضح أن مسألة انضمام السعيد تتعلق أيضًا بموافقة مسؤولي النادي الأهلي السعودي، وهو أمر لم يحدث، خاصة أن اللاعب يقدم مستويات طيبة مع فريقه الحالي.

مفاوضات الزمالك

يضغط مسؤولو الزمالك من أجل إقناع اللاعب بالعودة للدوري المصري وارتداء القميص الأبيض؛ لحاجة الفريق لصانع ألعاب مميز.

ويسعى الزمالك للاتفاق مع السعيد قبل الدخول في مفاوضات مع إدارة الأهلي السعودي.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك لـ”إرم نيوز ” أنه لا توجد أي مفاوضات رسمية لضم اللاعب بعد، موضحًا أن اللاعب مرتبط بعقد مع الأهلي السعودي وموافقة ناديه شرط أساسي لحسم المفاوضات.

وأشار إلى أن مسألة رحيل اللاعب ترجع للنادي السعودي ومسألة رحيله ترجع إلى الأهلي.

صراع الدوري

يبحث الزمالك أو بيراميدز عن حسم صراع الدوري في الفترة القادمة، ويسعى الفريقان لحسم الصراع بخصوص التعاقد مع اللاعب، خاصة أنه من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق.

ويسعى الزمالك لضم اللاعب، وهو ما يمثل أيضًا رغبة لدى بيراميدز.

رغبة اللاعب

تبقى رغبة عبدالله أمرًا حاسمًا في صراع الصفقة، خاصة أن عودة اللاعب ستثير جدلًا واسعًا حول نجاح تجربته من عدمها في الدوري السعودي.

وأعلن السعيد أكثر من مرة أنه لا يرغب في الرحيل عن الأهلي السعودي، في شهر يناير المقبل.