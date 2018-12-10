بيراميدز يواصل مطاردة الزمالك والمقاولون يقتحم المربع الذهبي في الدوري المصري

تقدم المقاولون العرب نحو المربع الذهبي بالدوري المصري الممتاز، بعد أن واصل سلسلة انتصاراته بالفوز على ضيفه بتروجت 3/0، الاثنين، في افتتاح مباريات الجولة 17 للمسابقة.

وفاز بيراميدز على ضيفه حرس الحدود 3/1لينفرد بالمركز الثاني في الترتيب.

ورفع المقاولون رصيده الى 23 نقطة محتلًا المركز الرابع بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي، بينما تجمد رصيد بتروجت عند 15 نقطة في المركز السادس عشر بعد أن تلقى الهزيمة السادسة له هذا الموسم.

منح محمد سمير فريقه المقاولون العرب هدف التقدم في الدقيقة 49 عندما سدد ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى العليا لمرمى الحارس علي فرج.

وضاعف محمد طلعت النتيجة بإحراز الهدف الثاني للمقاولون في الدقيقة 78 بعد أن تلقى تمريرة طويلة من خلف دفاعات بتروجت لينطلق ويسدد الكرة في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس فرج.

واختتم طلعت أهداف المقاولون بإحراز الهدف الثالث لفريقه والثاني له في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع إثر تمريرة رائعة من لويس إدوارد.

المركز الثاني

ورفع بيراميدز رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك

المتصدر برصيد 35 نقطة من 14 مباراة بينما توقف رصيد الحدود عند 18 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم بيراميدز بهدف في الدقيقة 28 عن طريق محمد مجدي (قفشة) الذي سدد ركلة حرة مباشرة سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى احمد السعدني حارس الحدود.

وأضاف نبيل عماد الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 59 عندما انطلق من الجهة اليسرى وأطلق تسديدة قوية سكنت اقصى الزاوية اليمنى لمرمى حرس الحدود.

وعزز لاعب الوسط محمد فاروق تقدم بيراميدز بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 74 عندما استقبل كرة مرتدة من دفاع الحدود بتسديدة قوية في شباك الحارس السعدني الذي لم يحرك لها ساكنًا.

وقلّص أحمد الشيخ النتيجة بإحراز هدف الحدود الوحيد في الدقيقة 86 عندما مرّ من الجهة اليسرى وسدد بكل قوة في مرمى أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وأهدر مصطفى جمال قائد حرس الحدود ركلة جزاء في الدقيقة 38 سددها في القائم الأيمن لمرمى الحارس الشناوي.

قال ابراهيم حسن مدير الكرة ببيراميدز: “المباراة كانت صعبة لأننا واجهنا فريقًا فاز في آخر 3 مباريات. كما أن صعوبتها تتمثل في أننا نرغب في تقديم أداء جيد”.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية “فريقنا يتمتع بإمكانيات فنية وبدنية ومادية ولا يصح إلا أن يقدم أداءً جيدًا”.

وتابع “هناك استيعاب لفكر المدرب حسام حسن من جانب اللاعبين والأفضل قادم بعد تدعيم صفوف الفريق في الانتقالات القادمة”.

“التعاقد مع إيريك تراوري وعمرو مرعي لم يكن وليد الصدفة بل تم التخطيط له منذ فترة”.

المصري يقتنص التعادل

ونجح المصري البورسعيدي في الإفلات من الخسارة أمام الداخلية ليتعادل معه في آخر 5 دقائق من المباراة التي اقيمت ضمن الجولة ذاتها.

ورفع الداخلية رصيده الى 17 نقطة في المركز 11 كما وهو نفس رصيد المصري صاحب المركز الثاني عشر.

وتقدم الداخلية بهدف مهاجمة حسام سلامة (باولو) في الدقيقة 40 من ركلة جزاء حصل عليها باولو بعد تعرضه للعرقلة من محمد كوفي مدافع بوركينا فاسو.

وكاد أحمد مسعود حارس المصري أن يتصدى لركلة الجزاء لكن باولو سددها بقوة في الزاوية اليمنى للمرمى.

ورفع باولو رصيده من الأهداف إلى 8 ليتقاسم صدارة الهدافين مع محمود علاء مدافع الزمالك.

ونجح البديل محمد عبداللطيف (جريندو) من إدراك التعادل للمصري في الدقيقة 85 بعد أن ضغط محمد كوفي على محمد صبحي حارس الداخلية الذي سقطت الكرة من يده ليتدخل جريندو ويسدد الكرة في الشباك.

وكاد باولو أن يضيف هدفًا ثانيًا مع نهاية الشوط الأول لكن خروج الحارس مسعود في توقيت جيد أبعد الكرة إلى خارج الملعب.