النادي الأهلي المصري يفاوض ستيف بروس.. والمقاصة يوضح شروطه لبيع أنطوي للزمالك

وافق نادي مصر للمقاصة، على انتقال جون أنطوي، مهاجم الفريق، لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل؛ بعد أن تلقى النادي عرضًا من القلعة البيضاء لضم اللاعب.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ”إرم نيوز”: “رحب المقاصة بانتقال جون أنطوي، مهاجم الفريق للزمالك، في يناير، ولكن اشترط النادي الحصول على خدمات أيمن حفني لاعب وسط القلعة البيضاء، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، كما طلب الحصول على مليون دولار، خاصة أن النادي مجبر على دفع 500 ألف دولار للأهلي، حالة بيع اللاعب لأي نادٍ”.

وتابع المصدر: “يمتلك النادي عرضًا من بيراميدز للتعاقد مع أنطوي، لكن الإدارة تفضل عرض الزمالك؛ بسبب الرغبة في الحصول على خدمات أيمن حفني”.

وقال اللواء بكري سليم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، في تصريحات صحفية: “المقاصة ناد استثماري، نوافق بشكل مبدئي على رحيل أنطوي، عرضنا الأمر على الجهاز الفني، الذي ليس لديه أي اعتراض على بيع اللاعب سواء للزمالك أو بيراميدز”.

وأضاف: “طلبنا من الأهلي ضم بعض اللاعبين، في صفقة محمود وحيد، مثل أحمد الشيخ وميدو جابر وعمرو بركات، إلا أن المسؤولين هناك أبلغونا بصعوبة رحيل أي لاعب منهم، خاصة أحمد الشيخ، بعد تألقه الملفت، خلال المباريات الأخيرة”.

ستيف بروس

ومن جانب آخر، دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع المدرب الإنجليزي، ستيف بروس، المدير الفني السابق لهال سيتي، لتدريب الفريق خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، بعد أن فشل النادي حتى الآن في التعاقد مع مدير فني جديد للفريق؛ بسبب تعثر المفاوضات مع الأرجنتيني رامون دياز، ورفض مانويل جوزيه العودة للتدريب”.

ويحاول الأهلي استغلال علاقة أحمد المحمدي، لاعب منتخب مصر، بستيف بروس، من أجل إقناعه بتولي تدريب الفريق، ومنحه حرية اختيار الجهاز الفني المعاون له.

إلى ذلك، أعلن النادي تفاصيل تعاقده مع اللاعب الفلسطيني محمود سلمي، صانع ألعاب نادي الشجاعية، بعد توقيعه للنادي الأهلي.

وكان اللاعب الشهير بـ”ميسي غزة” قد وقع على عقود انضمامه للأهلي “على بياض”، الأسبوع الماضي، قبل أن يتم إنهاء جميع الاتفاقات والتوقيع النهائي.

ووقع اللاعب للنادي الأهلي، اليوم الإثنين، لمدة 3 مواسم ونصف، في حضور وكيل أعماله تامر النحاس ومحمد يوسف المدير الفني للفريق.