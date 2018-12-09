نادي الزمالك يدرس استعادة “سيسيه” ومصطفى محمد تحسبًا لفشل التعاقد مع مهاجم أجنبي

يدرس مسؤولو نادي الزمالك استعادة الثنائي رزاق سيسيه المعار للاتحاد السكندري، ومصطفى محمد المعار لطلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل حاجة الفريق لخدماتهما.

وعقد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة اجتماعًا مع السويسري كريستيان غروس المدير الفني للفريق؛ لدراسة عودة سيسيه إلى الفريق.

وقال مصدر داخل النادي الأبيض لـ”إرم نيوز”، إن غروس يتحفظ على فكرة عودة سيسيه لرغبته في التعاقد مع رأس حربة صريح، حيث يجيد اللاعب الإيفواري اللعب خلف مركز المهاجم، وهو المكان الذي يتواجد فيه كل من: محمود عبدالمنعم كهربا ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي وإبراهيم حسن وأيمن حفني وأحمد مدبولي.

وبالنسبة لمصطفى محمد، فقد طلب غروس عددًا من المباريات التي لعبها المهاجم الشاب خلال الموسم الجاري؛ للوقوف على مستواه، تحسبًا لفشل التعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر.

في نفس السياق، وضع أمير مرتضى قائمة بأسماء ٣ لاعبين؛ لتدعيم الجبهة اليسرى في يناير المقبل.

اللاعبون هم: السيد سالم الظهير الأيسر لفريق وادي دجلة، وعاصم صلاح لاعب طلائع الجيش، وأحمد أيمن منصور الظهير الأيسر لنادي بيراميدز؛ وذلك للتعاقد مع أحدهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى الزمالك لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق، خاصة بعد تعاقد الأهلي مع محمود وحيد الظهير الأيسر بالمقاصة، والذي كان مرشحًا للقلعة البيضاء.

يذكر أن الزمالك يحتل صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 35 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 26 نقطة.