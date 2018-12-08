مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش.. الفريق الأحمر يبحث عن فوز جديد للتقدم في ترتيب الدوري المصري

سيحاول النادي الأهلي، حامل اللقب، تحقيق فوزه الثالث على التوالي، بغض النظر عن الأداء، عندما يواجه طلائع الجيش، غدًا الأحد، لمواصلة التقدم في الترتيب والعودة للمنافسة.

وخاض الأهلي تسع مباريات فقط وحصد 17 نقطة وتقدم إلى المركز العاشر بعد الفوز بصعوبة 2-1 في الجولة الماضية.

لكنه يتأخر بفارق 18 نقطة عن غريمه الزمالك المتصدر الذي خاض 14 مباراة، بينما يأتي الجيش في المركز الثامن برصيد 18 نقطة من 15 مباراة.

ولو خرج الأهلي بالنقاط الثلاث سيضمن الصعود إلى المركز الخامس ويبدأ بشكل تدريجي العودة للمنافسة على القمة.

وقال محمد يوسف، المدرب المؤقت للأهلي لموقع النادي: “نتطلع إلى تحقيق الفوز ومواصلة الصحوة التي بدأها الفريق بالفوز على بتروجت ثم الجونة”.

وأضاف المدرب الذي تولى المسؤولية بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون وفي انتظار التعاقد مع مدرب أجنبي جديد: “لا نملك رفاهية فقد أي نقطة للحفاظ على مسيرة الفريق الراغبة في الوصول إلى قمة الدوري والحفاظ على اللقب”.

ومن المنتظر أن يستمر غياب علي معلول والحارس محمد الشناوي وحسام عاشور وصلاح محسن عن تشكيلة الأهلي بسبب الإصابة بينما يسابق أحمد فتحي الزمن للتعافي.

كما سيفتقد الجيش، بقيادة مدربه البلجيكي الجديد لوك إيميل، على الأرجح السنغالي تالا ندياي والمهاجم إسلام عبد النعيم وكريم طارق بسبب الإصابة.

وأنقذ وليد سليمان الأهلي أمام الجونة في الجولة الماضية حيث شارك كبديل أثناء التأخر وساعد في صناعة هدف التعادل ثم نفذ ركلة ركنية أسفرت عن هدف الانتصار.

لذا من المتوقع أن يعود سليمان إلى التشكيلة الأساسية إلى جانب أحمد الشيخ والمغربي وليد أزارو الباحث عن استعادة مستواه الذي جعله يفوز بلقب هداف الدوري في الموسم الماضي.

وتعادل الجيش في آخر جولتين مع الاتحاد السكندري وبتروجت لكنه فاز قبلها 5-صفر على الجونة ويبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

الموعد والقنوات الناقلة

وتقام المباراة، غدًا الأحد، الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش على قناتي النيل الرياضية، وOn Sport HD.