نادي بيراميدز يعلن ضم صفقة النادي الأهلي الجديدة وحذف التغريدة يثير جدلًا واسعًا (صور)

أثارت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز جدلًا واسعًا، بعد الإعلان عن ضم الفلسطيني حامد حمدان لاعب فريق غزة الرياضي الفلسطيني، رغم توقيعه للأهلي المصري، ثم حذف المنشور بعد نشره بدقائق معدودة.

ونشرت الصفحة الرسمية لبيراميدز عبر “تويتر” صورة حمدان وهو يحمل العقد الذي وقعه مع بيراميدز، وكتبت تعليقًا يقول: “ثالث صفقات بيراميدز في يناير، اللاعب الفلسطيني حامد محمد محمود حمدان لاعب نادي غزة الرياضي”.

وكان مسؤولو الأهلي أعلنوا عن التعاقد مع حمدان لمدة 5 سنوات؛ لتدعيم الهجوم الأحمر خلال الفترة المقبلة، بتوصية من علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالنادي.

ويأتي حذف تغريدة بيراميدز ليثير جدلًا بشأن حقيقة إتمام الصفقة من عدمه، خاصة وأن اللاعب ظهر بالفانلة الحمراء عقب التوقيع للأهلي، ما يؤكد حسم التعاقد.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت توتر العلاقات بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وتركي آل الشيخ، أحد أكبر مستثمري نادي بيراميدز ورئيس هيئة الرياضة السعودية والرئيس الفخري السابق للقلعة الحمراء.