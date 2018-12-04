لاعب فلسطيني جديد ينضم للنادي الأهلي المصري بعد ميسي غزة (صور)

أبرم مسؤولو النادي الأهلي المصري صفقة جديدة من فلسطين؛ للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وأعلن مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عن ضم حامد حمدان لاعب فريق غزة الرياضي الفلسطيني، رسميًا، في الميركاتو الشتوي.

ويمتد تعاقد حمدان، الذي يجيد اللعب في مركزي المهاجم الصريح وصانع الألعاب، مع الأهلي لمدة 5 سنوات، لتدعيم هجوم المارد الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان الأهلي تعاقده مع الفلسطيني محمود السلمي، الشهير بـ”ميسي غزة”، لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

ويعد حامد حمدان ثالث الصفقات الشتوية للقلعة الحمراء، بعد ضم السلمي، ومحمد محمود لاعب وادي دجلة ومنتخب مصر الأول والشباب.

يذكر أن السلمي وحمدان سيتم قيدهما في قائمة الأهلي على أنهما مصريان، حسب قواعد اتحاد الكرة التي تتعامل مع اللاعبين الفلسطينيين معاملة المحليين.