موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة‎

يلاقي النادي الأهلي منافسه طلائع الجيش، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة (مؤجلة)، من الدوري المصري.

وتقام المباراة، غدًا الأحد، الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش على قناتي النيل الرياضية، وOn Sport HD.

ويملك الأهلي 17 نقطة من 9 مباريات، إذ حقق الفوز 5 مرات، مقابل تعادلين وخسارتين، ويحتل المركز العاشر، علمًا أنه يملك عدة مباريات مؤجلة.

في حين يمتلك طلائع الجيش 18 نقطة من 4 انتصارات و6 تعادلات و 5 خسائر، في المركز الثامن، إذ لعب 15 مباراة.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري بـ 35 نقطة من 14 مباراة.

وشهدت تدريبات الأهلي، صباح أمس الجمعة، مشاركة النيجيري جونيور أجاي بشكل طبيعي، بعد أن اقترب من إنهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي الخاص بالتعافي من الإصابة بقطع في غضروف الركبة، تعرض له خلال شهر أغسطس الماضي.

في حين غاب المالي ساليف كوليبالي.