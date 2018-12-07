النادي الأهلي المصري ينهي صفقة محمود وحيد رسميًا مقابل 15 مليون جنيه

أنهى النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، بشكل رسمي، صفقة محمود وحيد، ظهير أيسر نادي مصر المقاصة ظهر اليوم، لمدة 4 سنوات ونصف السنة، بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتسلّمت إدارة الأهلي الاستغناء الخاص بمحمود وحيد لاعب المقاصة بعد قيام الأول بتسديد قيمة الصفقة التي بلغت 15 مليون جنيه.

ولعب عصام سراج مدير التسويق بنادي المقاصة حاليًا ورئيس اللجنة بالأهلي سابقًا، دورًا مهمًا في اكتمال صفقة انتقال محمود وحيد للأهلي.

جدير بالذكر أن مسؤولي النادي الأهلي حسموا صفقة لاعب مصر المقاصة، بعد سلسلة من المفاوضات، خلال الساعات القليلة الماضية، والتي حصل فيها النادي على توقيع وحيد مقابل 15 مليون جنيه، دون الدخول في صفقات تبادلية.