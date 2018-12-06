النادي الأهلي المصري يحصل على توقيع محمود وحيد لمدة ٤ مواسم ونصف

نجح النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، في التعاقد مع ثاني الصفقات المحلية، لتنضم لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

وحصل عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالأهلي، على توقيع محمود وحيد لاعب مصر المقاصة، لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، لينتقل للقلعة الحمراء في يناير المقبل، بعد موافقة الفريق الفيومي.

وعقد القيعي جلسة منذ ساعات قليلة مع عصام سراج مدير التعاقدات بالمقاصة، وحصل على موافقته على بيع اللاعب، ووقع على العقود.

بذلك، أصبح وحيد ثاني صفقات المارد الأحمر محليًا في انتقالات يناير، بعد التعاقد مع محمد محمود لاعب وادي دجلة في صفقة بلغت ١٥ مليون جنيه.

وكان الأهلي قد تعاقد مع الثنائي الفلسطيني محمود السلمي الشهير بميسي غزة وحامد حمدان، ومن المقرر أن يتم قيدهما في القائمة كمصريين، حسب قواعد اتحاد الكرة.