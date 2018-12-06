ترتيب الدوري المصري بعد فوز نادي الزمالك على المصري البورسعيدي (صورة)

عزز نادي الزمالك موقعه في صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوز مريح 2-صفر على المصري البورسعيدي اليوم الخميس.

وافتتح محمود عبد المنعم (كهربا) التسجيل للزمالك في الدقيقة 11 بعد تمريرة رائعة من المهاجم كابونغو كاسونغو، وضاعف يوسف إبراهيم (أوباما) النتيجة في الدقيقة 38 عقب كرة عرضية منخفضة من الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 35 نقطة بعد أن حقق انتصاره 11 في 14 مباراة، متقدمًا بتسع نقاط على بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي خاض 13 مباراة.

ويحتل المصري المركز 12 برصيد 16 نقطة بعد أن حقق ثلاثة انتصارات فقط في 13 مباراة هذا الموسم.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: