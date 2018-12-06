أهداف مباراة الزمالك والمصري.. (2/0) للفريق الأبيض (فيديو)

تقدم محمود عبدالمنعم “كهربا”، مهاجم نادي الزمالك، بهدف لصالح فريقه في شباك المصري البورسعيدي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين بالدوري المصري.
وسدد كهربا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس المصري في التعامل معها.
هدف محمود كهربا في مرمى المصري pic.twitter.com/1BGVxs0xBV
— ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ٦ ديسمبر ٢٠١٨
وأضاف يوسف إبراهيم “أوباما” الهدف الثاني للزمالك بعد استلامه للكرة داخل منطقة الجزاء، وأودع الكرة في الشباك بكل هدوء.
هدف يوسف أوباما في مرمى المصري – الهدف الثاني. pic.twitter.com/eU1LYk13k3
— ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ٦ ديسمبر ٢٠١٨
ويلتقي الزمالك مع المصري في مباراة مؤجلة من الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ويحتل المصري المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بينما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 32 نقطة.