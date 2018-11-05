موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري

يصطدم نادي الزمالك، مساء اليوم الاثنين، بنظيره حرس الحدود على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الأسبوع الـ13 لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

ويبحث الفريق الأبيض عن مواصلة مسيرة الانتصارات بالدوري بعد الفوز الأخير على وادي دجلة برباعية ليحافظ على صدارة المسابقة خاصة بعد تعادل الإنتاج الحربي الأخير مع سموحة ليبتعد نسبيًّا عن المنافسة، إذ يحتل الأبيض المركز الأول بالوقت الحالي بعد خوض 9 مباريات برصيد 20 نقطة، وفوق بيراميدز صاحب الـ19 نقطة من 10 مباريات.

سيحاول الزمالك تحقيق الفوز لمواصلة صدارة ترتيب الدوري قبل عودة الأهلي من مشوار دوري أبطال أفريقيا وخوض مؤجلات الدوري.

على الجانب الآخر، يخوض فريق حرس الحدود مباراة الزمالك أملًا في تصحيح الأوضاع بعد احتلاله المركز الـ 17 بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط جمعها من 11 مباراة .

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.