فيفا يرفض استشكال نادي الزمالك.. وبث مباراة حرس الحدود على هذه القناة حصريًا (صورة)

تلقّى نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، صدمة في قضية المستحقات المالية المتأخرة للثنائي: الغاني أجوجو، والكاميروني أليكس موندومو، بعد أن رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الاستشكال المقدم من القلعة البيضاء.

وقال مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال تصريحات صحفية:”تلقّى اتحاد الكرة خطابًا من فيفا تضمن رفض الاستشكال المقدم من النادي في الدعاوى القضائية المرفوعة من الغاني أجوجو والكاميروني موندومو”.

وأضاف عبدالغني:”الزمالك سينهي كل هذه الأمور، بالتواصل مع اللاعبين واتباع كل الإجراءات القانونية، ونتمنى عدم حدوث أي تطورات، خاصة أن النادي مطالب بسداد المستحقات قبل يوم 15 نوفمبر الجاري، منعًا لوصول خطابات جديدة من فيفا بخصم أي نقاط”.

وتابع:”الاستشكال الذي تم رفضه كان مقدمًا من أجل إيقاف تنفيذ أي عقوبات على الزمالك، حتى تكون هناك مساحة زمنية للتحرك في تلك القضايا، وتم سداد 150 ألف دولار لكل لاعب سواء أجوجو أو موندومو، ولابد من سداد باقي المستحقات”.

من جانب آخر أعلن مجلس الزمالك وصول خطاب رسمي إلى النادي، من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالموافقة على إذاعة مباراة الفريق أمام حرس الحدود، غدًا الإثنين في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري العام، حصريًا على قناة الحدث اليوم.

وكان مجلس الزمالك، قام بإرسال خطابات إلى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والشركات التي تتعامل مع بريزنتيشين، يؤكد فسخ التعاقد مع الشركة، لعدم الوفاء بالتزامات العقد الموقّع مع القلعة البيضاء، كما توجد أيضًا مخاطبات لموافقة الهيئة الوطنية على إذاعة المباراة على قناة “الحدث”.

وأبلغ نادي الزمالك، بريزنتيشن، رسميًا، بفسخ التعاقد معها، حيث كانت الشركة الراعية لاتحاد الكرة والأهلي موكلة بتسويق الحقوق الإعلانية للأبيض في أكتوبر الماضي.

ومن المنتظر أن تذاع المباراة على قناة النيل للرياضة، والقنوات الأرضية، ولن تتم إذاعتها عبر قناة أون سبورت.