خافيير أجيري يعلن قائمة المحترفين لمباراة مصر وتونس (صورة)

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المنتخب المصري يملك 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة في حين يملك المنتخب التونسي 12 نقطة من 4 انتصارات علمًا أن المنتخبين ضمنا التأهل إلى المسابقة القارية.

