خافيير أجيري يعلن قائمة المحترفين لمباراة مصر وتونس (صورة)

أعلن المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري، قائمة المحترفين لمباراة مصر وتونس، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.
وأعلن حساب الاتحاد المصري لكرة القدم، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائمة المحترفين، وجاءت على النحو التالي:
أحمد المحمدي (أستون فيلا)، أحمد حجازي (وست بروميتش)، محمد النني (آرسنال)، محمد صلاح (ليفربول)، محمود حسن تريزيغيه (قاسم باشا)، عمرو وردة (باوك)، محمد عواد (الوحدة)، سام مرسي (ويغان)، حسين الشحات (العين)، علي غزال (فانكوفر)، عمرو طارق (أورلاندو).
ويلتقي المنتخب المصري منافسه التونسي في 16 من نوفمبر المقبل، علمًا أن مباراة الذهاب انتهت بفوز تونس 1/0.
ويملك المنتخب المصري 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة، في حين يملك المنتخب التونسي 12 نقطة من 4 انتصارات، علمًا أن المنتخبين ضمنا التأهل إلى المسابقة القارية.
11 محترفا في صفوف المنتخب استعدادا لتونس: أحمدالمحمدي (أستون فيلا) أحمد حجازي (وست بروميتش) محمد النني (أرسنال) محمد صلاح (ليفربول) محمود حسن تريزيجيه(قاسم باشا) عمرو وردة (باوك) محمد عواد (الوحدة) سام مرسي (ويجان) حسين الشحات (العين) علي غزال (فانكوفر) عمرو طارق (اورلاندو) pic.twitter.com/Vo724nJ6e1
— EFA.eg (@EFA) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨