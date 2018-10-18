رسميًا.. تحديد موعد مباراة مصر وتونس في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة مصر وتونس ضمن الجولة الخامسة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 16 المقبل، موعدًا لمباراة مصر وتونس على استاد الجيش في برج العرب، وذلك في بيان رسمي أصدره اتحاد الكرة.

كما اتفق الاتحادان المصري والتونسي لكرة القدم على إقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين الأولمبيين يوم 15 نوفمبر المقبل على هامش لقاء منتخبي البلدين يوم 16 من الشهر نفسه.

يذكر أن خافير أجييري المدير الفني لمنتخب مصر طلب تغيير ملعب السلام لسوء أرضيته، وتسببه في إصابة عدد كبير من اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح.

وتأهل منتخبا مصر وتونس إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون، على حساب النيجر وسوازيلاند.