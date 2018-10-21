مرتضى منصور: لن أخضع لتحقيق اللجنة الأولمبية وسأحضر مباراة الزمالك والإنتاج في هذه الحالة (فيديو)

شنّ مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا عنيفًا على اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، بعد قرار جمعيتها العمومية الطارئة إيقافه مدة عامين وبدء اتخاذ إجراءات رسمية لإسقاط عضويته.

وكانت اللجنة الأولمبية قد اتخذت قرارًا بإيقاف مرتضى منصور، بسبب هجومه المستمر على رئيس اللجنة وأعضائها في الفضائيات.

وقال مرتضى منصور في أول تصريح له عقب قرار إيقافه، في فيديو مصور له تم نشره على قناة نادي الزمالك إنه لن يمتثل لقرار خضوعه للتحقيق في اللجنة الأولمبية، مضيفًا: “مش هاحضر واخبطوا رؤوسكم في أتخن حيطة”.

وتابع: “سأعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الأربعاء، وسوف أظهر مستندات تفضح هؤلاء الأشخاص الذي يريدون النيل مني”.

وأردف: “هم يهددون النادي بخصم 3 نقاط من أي مباراة سأتواجد بها في المدرجات، لن أخضع للتهديدات وإذا لم أكن منشغلًا بجلسة في البرلمان سأحضر لقاء الزمالك والإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل في كأس مصر”.

وواصل منصور هجومه على حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وقائد الزمالك السابق، قائلًا: “انكشفت يا حازم.. تريد أن تجعل أبناءك وأبناء الزمالك يلعبون خارج ملعبهم”.

وعن أزمة لقب نادي القرن وفتح الملف من جديد، قال مرتضى: “سأتابع السير في القضية بالمحكمة الرياضية في الاتحاد الدولي، ولن أترك حق الزمالك، مع كامل احترامي للنادي الأهلي”.

يذكر أن الزمالك أعلن لجوءه للمحكمة الرياضية “كاس” من أجل انتزاع لقب نادي القرن الذي حصل عليه الأهلي في مطلع الألفية الثالثة، حيث يرى مجلس إدارة القلعة البيضاء أن فريقهم أحق باللقب نظرًا لامتلاكه في ذلك الوقت عدد بطولات قارية أكبر من المارد الأحمر.